Aydın'da binlerce aile geçimini bu üründen sağlıyor! Yeşil altın hasadı sürüyor! 50 liraya kadar alıcı buluyor

Hasat döneminde başlayan yoğun mesai, eleme, sınıflandırma ve pazarlama süreciyle aylarca devam ediyor. Zeytinin boylarına göre ayrılması ise hem üretici hem de alıcı açısından büyük önem taşıyor. İl genelinde sofralık zeytinin yanı sıra zeytinyağı üretimi de önemli bir yer tutuyor. Zeytinyağı, hem iç tüketimde hem de ihracatta Aydın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Sofralık zeytinde irilik ve görünüm fiyatı doğrudan etkilerken, kaliteli ürün pazarda daha kolay alıcı buluyor. Özellikle iri taneli zeytinler, iç piyasada daha yüksek fiyatlarla işlem görüyor.