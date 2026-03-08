Aydın'da beklenen oldu: İncirliova'da heyecan başladı

3





Festivalde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da protokol üyeleri ile birlikte arenayı dolaşarak vatandaşlara yağlık hediye etti. Vatandaşlar Başkan Kaya’ya yoğun ilgi gösterdi.



İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "Bütün güreşseverlerin gözü aydın. Ramazan ayı olmasına rağmen katılım yüksek. Türkiye’nin her yerinden vatandaşlarımız festivale geldi. Şap kötü bir hastalık, ülkemize geçmiş olsun. Ama develerde şap hastalığının olmadığını anlattık. Hastalık da bitti, karantina kalktı. Allah inşallah bir daha böyle bir hastalık yaşatmasın. Güreşimizi yaptık, bütün güreşseverlere hayırlı olsun" dedi.



Güreşlerde devesi berabere kalan Melisa Nur Tiryar ise, "Aydın’da her yıl bu gelenek olurdu. Bu yıl hastalıktan dolayı yapılamadı. Devem güreşti ve rakibiyle berabere kaldı. Kupamızı da aldık. Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.