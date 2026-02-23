GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da bayramdan sonra hizmete açılacak! Tesis bitme noktasına geldi
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da bayramdan sonra hizmete açılacak! Tesis bitme noktasına geldi

Aydın'da bayramdan sonra hizmete açılacak! Tesis bitme noktasına geldi

23.02.2026 - 15:55Güncellenme Tarihi:

ydın’ın Germencik ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde yıllardır tadilat görmeyen kapalı düğün salonu yenilenirken, çalışmaların bayram sonrası tamamlanarak tesisin hizmete açılması planlanıyor.

1Aydın'da bayramdan sonra hizmete açılacak! Tesis bitme noktasına geldi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 20 yılı aşkın süredir tadilat yüzü görmeyen salonu daha hijyenik, modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmaları başlattıklarını belirtti.

2Aydın'da bayramdan sonra hizmete açılacak! Tesis bitme noktasına geldi

Zencirci, yenilenecek salonun sadece Üzümlü sakinlerine değil, çevre mahallelere de dört mevsim hizmet vereceğini ifade etti.

3Aydın'da bayramdan sonra hizmete açılacak! Tesis bitme noktasına geldi

Mahallelerin ortak kullanım alanlarını ihmal etmeden eksikleri tek tek tespit ettiklerini vurgulayan Zencirci, "Üzümlü’ye yakışır, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla kullanacağı bu tesisi bayramdan sonra hizmete sunacağız" dedi.

4Aydın'da bayramdan sonra hizmete açılacak! Tesis bitme noktasına geldi