Aydın'da bayramdan sonra hizmete açılacak! Tesis bitme noktasına geldi
23.02.2026 - 15:55Güncellenme Tarihi:
ydın’ın Germencik ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde yıllardır tadilat görmeyen kapalı düğün salonu yenilenirken, çalışmaların bayram sonrası tamamlanarak tesisin hizmete açılması planlanıyor.
1
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci 20 yılı aşkın süredir tadilat yüzü görmeyen salonu daha hijyenik, modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmaları başlattıklarını belirtti.
2
Zencirci, yenilenecek salonun sadece Üzümlü sakinlerine değil, çevre mahallelere de dört mevsim hizmet vereceğini ifade etti.
3
Mahallelerin ortak kullanım alanlarını ihmal etmeden eksikleri tek tek tespit ettiklerini vurgulayan Zencirci, "Üzümlü’ye yakışır, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla kullanacağı bu tesisi bayramdan sonra hizmete sunacağız" dedi.
4