Aydın'da baraj doluluk oranları hızla yükseliyor! Geçen yıl kurumaya yüz tutan baraj yüzde 55 seviyesine yükseldi
Aydın'da geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Çine Adnan Menderes Barajı'nda su seviyesindeki artış yüzleri güldürdü. Yaklaşık 350 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajda su seviyesinin yüzde 55 civarında olduğu öğrenildi. Artan su seviyesi sayesinde bu yıl Aydın, Koçarlı ve Söke ovalarında su sıkıntısı yaşanmayacağı öngörülüyor.
Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle Çine, Aydın, Koçarlı ve Söke ovalarını besleyen Adnan Menderes Barajı'nda su seviyesi tarihinin en düşük noktalarına kadar gerilemişti.
Suyun çekilmesiyle birlikte baraj içerisinde oluşan adacıklar, su seviyesinin yükselmesiyle yeniden suya gömüldü. Bu yıl bölgenin yeterli yağış alması sayesinde barajdaki su seviyesi yeniden artış gösterdi.
Elektrik üretiminin de yapıldığı barajda biriken su sayesinde bölge çiftçisinin suya ihtiyaç duyan ürünleri rahatlıkla ekebileceği belirtildi.
Silindirle sıkıştırılmış beton yöntemiyle inşa edilen ve 136,5 metre yüksekliği ile hizmete açıldığı dönemde Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük barajı olma özelliğini taşıyan Çine Adnan Menderes Barajı; sulama, taşkın koruma ve enerji üretimi amacıyla inşa edildi.
Baraj, Çine Ovası'nda 6 bin 279 hektar, Koçarlı Ovası'nda 13 bin 79 hektar, Söke Ovası'nda ise 3 bin hektar olmak üzere toplam 22 bin 358 hektar tarım arazisini sularken, ayrıca 10 bin hektar alanı taşkınlardan koruma kapasitesine sahip bulunuyor.