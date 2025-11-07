Aydın'da ata tohumları ücretsiz dağıtıldı! Kendi bahçelerinde üretecekler

1

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılması ve korunması için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda tamamen ata tohumlarından yetiştirilen fideler, kentin farklı noktalarında vatandaşlara dağıtılıyor. Böylece hem ata tohumlarının korunması sağlanıyor hem de vatandaşların kendi bahçelerinde sağlıklı üretim yapmasının önü açılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı Çine’de gerçekleştirildi. Vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan fidelerle aileleri ile birlikte güvenilir, sağlıklı, taze ve doğal ürün tüketmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.