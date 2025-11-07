Aydın'da ata tohumları ücretsiz dağıtıldı! Kendi bahçelerinde üretecekler
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çine’de vatandaşlara ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ata tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılması ve korunması için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda tamamen ata tohumlarından yetiştirilen fideler, kentin farklı noktalarında vatandaşlara dağıtılıyor. Böylece hem ata tohumlarının korunması sağlanıyor hem de vatandaşların kendi bahçelerinde sağlıklı üretim yapmasının önü açılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı Çine’de gerçekleştirildi. Vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan fidelerle aileleri ile birlikte güvenilir, sağlıklı, taze ve doğal ürün tüketmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarının yalnızca üretim değil, aynı zamanda bir kültür mirası olduğunu belirtti. Başkan Çerçioğlu; "Fidanlıklarımızda üretiminin devamlılığını sağladığımız ata tohumlarını vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu çalışmayla hem üretimi canlı tutuyoruz hem de ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz. Aydın’ın bereketini halkımızla paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.