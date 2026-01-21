Aydın'da 8 milyon liralık dev yatırım: Vatandaş duyunca inanamadı

4

Başkan Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı daha sağlıklı ve modern bir altyapı ile buluşturuyoruz. Aydınımızın her köşesinde hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.