Aydın'da 41 yıllık gelenek binlerce kişiyi buluşturdu!

Mahallenin önde gelen isimlerinden Mustafa Karaca, 41 yıl önce rahmetli annesi tarafından başlatılan bu geleneksel hayır etkinliğinin her geçen yıl büyüyerek önemli bir noktaya ulaştığını vurguladı. Karaca, genç kuşağın da bu geleneği devam ettirmesini dileyerek, herkesin destek olmaya çalıştığını belirtti. Katılımın her geçen yıl arttığını gören Karaca, insanların manevi değerlerine ve geleneklerine bağlılığını daha da takdir ettiğini ifade etti. Mevlid, ilahi ve Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında dağıtılan yemekler hızla tükenirken, davetliler aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Karapınar Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel hayır etkinliği, hem mahalle sakinleri hem de etkinliğe katılan konuklar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Etkinlik, mahallenin sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutuyor. Son olarak Karaca, katılan herkese teşekkürlerini iletti.