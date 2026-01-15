Aydın'da 21 Ocak'ta resmen hizmete başlayacak: Müjde üreticiye verildi

2





İlek bahçelerinde üretilecek sağlıklı ve kaliteli ilekler sayesinde; ilçedeki incir bahçelerinde döllenme kalitesinin yükseltilmesi, buna bağlı olarak incirin kalitesinin ve rekoltesinin artırılması amaçlanıyor.



Her iki etapta da sulama ihtiyacı, çevre dostu ve kaynak verimliliğini esas alan damlama sulama sistemi ile karşılanıyor. Sistem, Buharkent Belediyesi’ne ait sondaj kuyularından sağlanan suyla beslenerek modern ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli ortaya koyuyor.



Projeyi yakından takip eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilek bahçelerinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:



"Bu proje ile amacımız, incir üreticilerimizin en temel ihtiyaçlarından biri olan ileği, uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir şekilde kendi ilçemizde üretmekti. Daha önce dışarıdan temin edilen ileği artık Buharkent’te üreteceğiz. Hastalıksız ve kaliteli ilek üretimi sayesinde incirimizin hem kalitesi hem de rekoltesi artacak. Bu yönüyle ilek bahçelerimiz, üreticimize doğrudan destek sağlayan çok önemli bir yatırımdır. 21 Ocak’ta her iki etabın açılışını birlikte yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı açılışımıza davet ediyorum"