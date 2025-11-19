Aydın'a modern ulaşım ağı! Sınırteke yoluna yapıldı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan ve yıllardır yağışlarda ulaşım sorunu yaşanan Sınırteke Mahallesi yolunda 5 bin metrekarelik yol çalışması başlatılırken, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Sınırteke yolunu güvenli ve konforlu hale getiriyoruz" dedi.
İncirliova’nın Sınırteke Mahallesi’nde, 5 bin metrekarelik köy yolunun parke taşı kaplama çalışmalarına Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle başlandı.
Çalışmalar kapsamında yol genişletme ve zemin düzleme işlemleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
Kış aylarında kullanımı zorlaşan, yoğun yağışlarda vatandaşların bahçe ve tarlalarına ulaşmakta güçlük çektiği yolun, yürütülen çalışmalarla birlikte daha sağlam, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışmanın hayata geçirilmesinde emeği geçen Aydın Valisi Yakup Canbolat’a, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, "Sınırteke Mahallemizde 5 bin metrekare köy yolumuzun parke taşı kaplama çalışmalarına YİKOB ve Aydın Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle başladık. Bu kapsamda yol genişletme ve zemin düzleme çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz."
"Daha önce kış şartlarında kullanımı zor olan, aşırı yağışlarda hemşehrilerimizin araçlarıyla bahçe ve tarlalarına ulaşmakta sıkıntı yaşadığı bu yolumuzu, yapılan çalışmaların ardından sağlam, güvenli ve konforlu hale getirmiş olacağız. Merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin, İncirliovamızda sorumluluk alanlarımız içindeki tüm yolların ilçemize yakışır estetikte, güvenli, konforlu ve modern ulaşım ağlarına dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.