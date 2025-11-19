Aydın'a modern ulaşım ağı! Sınırteke yoluna yapıldı

5

"Daha önce kış şartlarında kullanımı zor olan, aşırı yağışlarda hemşehrilerimizin araçlarıyla bahçe ve tarlalarına ulaşmakta sıkıntı yaşadığı bu yolumuzu, yapılan çalışmaların ardından sağlam, güvenli ve konforlu hale getirmiş olacağız. Merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin, İncirliovamızda sorumluluk alanlarımız içindeki tüm yolların ilçemize yakışır estetikte, güvenli, konforlu ve modern ulaşım ağlarına dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.