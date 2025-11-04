GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aydın da nasibini aldı: Merkeze 25 kilometre uzakta dağlarda görüldü

04.11.2025

Türkiye'nin ılıman iklimine sahip illerin başında gelen Aydın dağları sonbaharla birlikte sarı tonlarına bürünürken, Paşa Yaylası'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşandı.

Aydın dağlarında asırlık ağaçlar ve ormanların oluşturduğu manzara sonbaharla birlikte seyrine doyulmayan görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonları fotoğraf karelerine yansıdı.

Aydın merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan kızılçam, karaçam ve ardıç ağaçlarına ev sahipliği yapan Paşa Yaylası da sonbahardan nasibini aldı.

Yaylada ağaçlar yeşilden sarıya dönerken, sonbahar çiçekleri de kendini gösterdi.

Yaprak döken ve sararan ağaçların manzarasını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise yaylayı ziyaret ederek, sonbaharın keyfini çıkardı.