Aydın Çilek Festivali için geri sayım başladı! Bu yıl 54. kez kapılarını açıyor: İşte konser takvimi

Ünlü sanatçılar Poizi, Coşkun Sabah, Aslı Güngör ve Merve Özbey festival kapsamında sahne alacak. Ayrıca Selcan Temel, Efe Dumancı, Aydan Kahraman ve Alaaddin Ergün de müzikseverlerle buluşacak. Festivalde yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri, dans performansları ve sirk gösterileri de yer alacak. Etkinliklerin sunuculuğunu ise Doğukan Alsay üstlenecek. Sultanhisar Belediyesi, bölgenin önemli tarım ürünlerinden biri olan çileğin tanıtımına katkı sağlamak ve kültürel etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festivale tüm vatandaşları davet etti.