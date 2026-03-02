Aydın çam fıstığı dünyaya açılıyor! AB tescili meyvelerini veriyor, artık tüm dünyanın takibinde

2

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Aydın Çam Fıstığı üretiminde öncü konumda bulunurken; ilçe ve çevresinde yürütülen üretim, hem yerel ekonomiye hem de bölge tarımına önemli katkılar sağlıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koçarlı İlçe Müdürü İbrahim Selli ilçede faaliyet gösteren bir çam fıstığı işleme tesisini ziyaret etti.