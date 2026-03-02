Aydın çam fıstığı dünyaya açılıyor! AB tescili meyvelerini veriyor, artık tüm dünyanın takibinde
Aydın'ın Koçarlı ilçesi, çam fıstığı üretiminin merkezi olmaya devam ediyor. 2 Haziran 2025'te AB coğrafi işaret tescili alarak uluslararası marka değerini perçinleyen "Aydın Çam Fıstığı" için işleme tesislerinde modernizasyon atağı başlatıldı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koçarlı İlçe Müdürü İbrahim Selli, Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren çam fıstığı işleme tesisini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesi Aydın Çam Fıstığı üretiminde öncü konumda bulunurken; ilçe ve çevresinde yürütülen üretim, hem yerel ekonomiye hem de bölge tarımına önemli katkılar sağlıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile Koçarlı İlçe Müdürü İbrahim Selli ilçede faaliyet gösteren bir çam fıstığı işleme tesisini ziyaret etti.
Ziyarette tesisin üretim kapasitesi, işleme süreçleri ve yürütülen faaliyetler yerinde incelendi. Müdürler, planlanan yatırımlar ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgiler alırken, Bakanlık destekleriyle gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının bölge ekonomisine katkısı da değerlendirildi.
Ziyaret sırasında, Aydın için önemli bir tarımsal değer olan çam fıstığının üretim ve işleme süreçleri de ele alındı. 2 Haziran 2025 tarihinde Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Aydın Çam Fıstığı, uluslararası alanda marka değerini güçlendirdi.
Koçarlı başta olmak üzere Bozdoğan, Söke, Karpuzlu, Çine ve Yenipazar ilçelerinde yoğun olarak üretilen çam fıstığında, katma değeri artırmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.