GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAyder Yaylası sonbahar renklerine büründü: Havadan nefes kesen manzaralar!
HaberlerGündem Haberleri Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü: Havadan nefes kesen manzaralar!

Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü: Havadan nefes kesen manzaralar!

25.10.2025 - 16:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, sonbaharın en görkemli renkleriyle adeta bir tabloya dönüştü. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerinde yer alan bu eşsiz yaylada; yeşilin yanı sıra sarı, kırmızı ve turuncunun bin bir tonu hakim oldu.

1Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü: Havadan nefes kesen manzaralar!

 Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü.

2Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü: Havadan nefes kesen manzaralar!

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.

3Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü: Havadan nefes kesen manzaralar!

Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

4Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü: Havadan nefes kesen manzaralar!

Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.