Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü: Havadan nefes kesen manzaralar!
25.10.2025 - 16:19Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, sonbaharın en görkemli renkleriyle adeta bir tabloya dönüştü. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerinde yer alan bu eşsiz yaylada; yeşilin yanı sıra sarı, kırmızı ve turuncunun bin bir tonu hakim oldu.
1
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası sonbahar renklerine büründü.
2
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın eteklerindeki yaylada sarı, kırmızı ve turuncu renkler hakim oldu.
3
Ayder Yaylası, mevsimin tadını çıkarmak isteyenlere seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
4
Bölgedeki sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.