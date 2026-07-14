AYBAN'da test sürüşleri başladı, ilk sefer tarihi ve duraklar belli oldu

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AYBAN'ın İncirliova'dan hareket saatleri 06.00, 08.00, 09.46, 11.30, 13.16, 15.31, 17.22 ve 18.59 olarak planlandı. Köşk'ten hareket edecek trenler ise 07.15, 08.49, 10.40, 12.20, 14.24, 16.34, 18.19 ve 20.06 saatlerinde sefer yapacak.Cuma günü ilk yolcularını taşıyacak olan AYBAN'ın, şehir içi ulaşımı kolaylaştırması ve özellikle öğrenciler, kamu çalışanları ile organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar için önemli bir ulaşım alternatifi sunacak.