AYBAN'da test sürüşleri başladı, ilk sefer tarihi ve duraklar belli oldu
Aydın'da şehir içi trafiği ve ulaşımı büyük ölçüde rahatlatması beklenen AYBAN tren hattında beklenen gün geldi ve test sürüşleri İncirliova Garı'ndan resmen başladı. İşte AYBAN'ın durakları, ilk ve son sefer saatleri...
Aydın'da ulaşımı rahatlatması beklenen AYBAN (Aydın Banliyö) tren hattında test sürüşleri başladı. Edinilen bilgiye göre, test sürüşü saat 06.00'da İncirliova Garı'ndan başladı. Ekipler, İncirliova-Köşk hattında gerçekleştirilen test seferiyle sistemin son kontrollerini yaparken, deneme sürüşlerinin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
İncirliova ile Köşk arasında hizmet verecek AYBAN hattı; Şehir Hastanesi, Aydın Garı, Tekstil Park, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, İmamköy, Umurlu ve Aydın Organize Sanayi Bölgesi duraklarından geçerek vatandaşlara hizmet verecek.
AYBAN'ın İncirliova'dan hareket saatleri 06.00, 08.00, 09.46, 11.30, 13.16, 15.31, 17.22 ve 18.59 olarak planlandı. Köşk'ten hareket edecek trenler ise 07.15, 08.49, 10.40, 12.20, 14.24, 16.34, 18.19 ve 20.06 saatlerinde sefer yapacak.Cuma günü ilk yolcularını taşıyacak olan AYBAN'ın, şehir içi ulaşımı kolaylaştırması ve özellikle öğrenciler, kamu çalışanları ile organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar için önemli bir ulaşım alternatifi sunacak.