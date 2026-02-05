Avrupa'yı bırakıp Gabar'ın eteğine döndüler! Güneydoğu’nun Kapadokya’sı uyandı! Turist akınına uğruyor
Şırnak’ın Gabar Dağı eteklerinde, sessizliğe bürünen taş evler ve derin mağaralar yeniden hayat buluyor. Bugün 5 Şubat 2026; 1990’lı yıllarda boşaltılan Ezidi köyü Mağara, Avrupa’dan dönen sakinleri ve devletin altyapı seferberliğiyle bölgenin yeni "Kapadokya"sı olma yolunda ilerliyor.
Şırnak'ın İdil ilçesindeki Gabar Dağı eteklerinde bulunan ve 1990'lı yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle boşaltılan Mağara köyü, devletin yaptığı altyapı çalışmalarıyla yeniden canlanıyor.
Avrupa'ya göç eden Ezidilerin köylerine dönüşü sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen "Köye Dönüş Projesi" kapsamında 130 haneden oluşan Mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinlerinden bir kısmı köylerine geri dönerek yerleşti.
Tarihi dokusu ve doğal mağaralarıyla dikkat çeken köy, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Mağara köyünün muhtarı Necat Akçay, köyün geçmişine ve geri dönüş sürecine ilişkin, "İdil ilçesine bağlı Mağara köyü olarak 1988 ile 1992 yılları arasında köyümüzü tamamen boşalttık. Bölgede yaşanan olaylardan dolayı mecbur kaldık ve Avrupa'ya gittik. Daha sonra köye dönüş projesi başladı, biz de geri döndük. Devletimiz kanalizasyon, elektrik, yol ve su gibi altyapı hizmetlerini yaptı. Biz de köyümüze sahip çıkarak, burayı yeniden yaşanır hale getireceğiz" dedi.
Köyün turizm potansiyeline de değinen Akçay, "Tarihi ve doğal mağaralarından dolayı Mağara köyü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kış mevsiminde kar, köyümüzü adeta beyaz bir gelinlik gibi sarıyor ve köy daha da güzel bir görüntüye bürünüyor. Kapadokya'dan bir farkı yok. Doğal mağara evleri ve tarihi yapılarıyla göz kamaştırıyor" ifadelerini kullandı.
Devlet destekli altyapı yatırımları ve geri dönüşlerle birlikte Mağara köyünün hem yaşam hem de turizm açısından yeniden canlandırılması hedefleniyor.