Avcılar’da aile sağlığı merkezi inşaatından kablo hırsızlığı! O anlar kamerada

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Uğur Akay, “Bekçi arkadaşımız yemek için çok kısa süreliğine ayrılınca hırsızlık olmuş. Gelince, bunu öğrenince içi sıkılmış ve fenalık geçirmiş. Şu anda sağlık durumu iyi. Çalınan kablolar 100-200 bin TL tutarında. İnşaatta bir gecikme olmayacak” dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.