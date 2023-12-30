Atatürk'ün Suudi kralına yazdığı mektup gerçek mi, Atatürk Suudi kralına telgraf gönderdi mi?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali ertelendi. Fenerbahçe ve Galatasaray maça Atatürk tişörtü ile çıkmak istemiş fakat Suudi Arabistan yönetiminin buna izin vermediği belirtilmişti. İddialar birbirini kovalarken sosyal medyada da “Atatürk'ün Suudi kralına yazdığı mektup” isimli gönderi dolaşmaya başladı. Söz konusu mektupta Atatürk'ün 1930'larda Suudi Kralı İbn Suud'a "Hazreti Muhammed'in türbesini yıkmaya kalkarsan ordumu tepene gönderirim" yazdığı iddia edildi. Paylaşımları gören vatandaşlar Atatürk'ün Suud kralına çektiği telgraf gerçek mi, Atatürk Suudi kralına telgraf gönderdi mi? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Atatürk'ün Suudi kralına yazdığı mektup gerçek mi?
• 30 Aralık 2023 - 10:58 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2023 - 10:58 • Son Güncelleme: