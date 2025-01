Atatürk'ün Sivas'taki 108 günü anıtlaştırıldı

'SİVAS MİLLİ MÜCADELENİN MERKEZİ OLDU'

Sivas Kongresi dönemini uzunca bir araştırma sonrası kitaplaştırdığını, o dönem Atatürk'e her alanda destek olan kişilerle birlikte heykellerinin yapıldığını anlatan Günaydın, "Yaptığım ilmi araştırmalarda Atatürk'ün Sivas'taki 108 gününü ortaya koyduk. Orada yaşanan olayları kitabımıza aksettirdik. Sivas'ta çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu süreç içerisinde Atatürk'ün kongre binasında yatıp kalktığı, Sivas halkından büyük bir ilgi gördüğü, her türlü desteğin verildiği, sadece yöneticiler değil, halk tarafından da evlere, yemeklere davet edildiğini biliyoruz. Yani güvenlik içinde, huzur içerisinde milli mücadeleyi Sivas'tan yönettiler. Sivas o dönem Milli Mücadele'nin merkezi oldu. Kongrede seçilen Heyet-i Temsiliye de bir hükümet gibi hareket etti. Tutanaklar, zabıtlara baktığımız zaman atamalar yapıyorlar. Yani burası aslında bir hükümet konağı gibidir. O bakımdan önemli. Şimdi bu anıtta yer alan isimler çok önemli. Yani başta Atatürk olmak üzere o gün Sivas'ta Atatürk'e de olan, yanında yer alan, her türlü maddi manevi destek veren, kongre binasını donatan, akşamları sohbetlerine katılıp görüş beyan eden çok değerli Sivaslı büyüklerimizin heykelleri yapıldı. Anıtlar tarihi yansıtan çok önemli görsellerdir. Bu 108 gün anıtı da bizim Sivas’ımızın şeref levhasıdır. Bu anıtta başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Mor Ali Baba, Şekercizade İsmail Efendi, Kara Fatma, Hayri Sığırcı, Abdurrauf Efendi, Rasim Başara, Evliyazade Abdullah Bey, Melek Reşit Hanım, Reşit Paşa ve Arap Şeyh'in de heykeli var" diye konuştu.