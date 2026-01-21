Atatürk'ün komutanlığını yaptığı 19'uncu Tümen ile ilgili yeni detaylar açıklandı! 'İlk defa ortaya çıkarmış olduk!

4

Bu sırada kolordu Gelibolu'da bulunduğu için 19'uncu Tümen'in kuruluş çalışmalarının da burada başlandığına dikkat çeken Dr. Sabah, "19'uncu Tümen'in alaylarından biri olan 57'nci Alay 1’inci Tabur’unun da Gelibolu'da kurulduğunu görüyoruz. Tümenin resmi kuruluş emrinin verilmiş olması, tümenin tam anlamıyla hemen vücuda geldiği anlamına gelmiyor. Çünkü ikmal askerleri, farklı birliklerden alınan askerlerle, bölükler ve taburlar meydana getirilmeye, yani teşkilatlanma çalışmalarının başlandığını söyleyebiliriz. Peyderpey farklı birliklerden subay atamalarıyla Tümen vücuda getirilmeye başlanıyor. 19’uncu Tümen'in kuruluş tarihi ne 1 Şubat ne de Tekirdağ. 21 Ocak 1915 tarihinde resmi olarak Gelibolu'da kurulduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.Mustafa Kemal Bey'in bu süreçte Sofya'dan İstanbul'a geldiğini belirten Dr. Sabah, "Atatürk, İstanbul'a gelir gelmez atandığı tümeni aramaya başlıyor. Ancak burada büyük bir şaşkınlık yaşandığını görüyoruz. Çünkü kendisini herkese 19'uncu Tümen Komutanı olarak takdim ediyor. Fakat 19'uncu Tümen'in varlığından henüz kimsenin haberi olmadığı için herkes yüzüne hayretle bakıyor. Son olarak 1'inci Ordu Kurmay Başkanı Kazım Bey ile görüşmesinde bu durumu anlatıyor. Kazım Bey de kendisine, Gelibolu'daki 3'üncü Kolordu'nun yeni bir tümen teşkilatlanması yaptığını ve bir kez de oraya müracaat etmesi gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Bey, 'Komutan olduğum tümen var mıdır yok mudur, bunu anlamak için Gelibolu'ya mı gideceğim?' diye soruyor. Kazım Bey ise 'Evet, doğrusu budur' cevabını veriyor" açıklamalarında bulundu.