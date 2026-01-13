GAZETE VATAN ANA SAYFA
13.01.2026 - 20:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları tamamlandı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ATA AÖF final sonuçları! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...

2025-2026 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi vize ve final sınavları tamamlandı. ATA AÖF bütünleme sınavları ise 14-15 Şubat tarihlerinde uygulanacak. Peki bugünlerde merak konusu olan ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı?

ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz. Fakat final sınavı sınav sonuçları bir hafta sonra açıklanacağı bilgisi mevcut.

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 18 Nisan 2026

II.Oturum 18 Nisan 2026

III.Oturum 19 Nisan 2026

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Haziran 2026

II.Oturum 13 Haziran 2026

III.Oturum 14 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 18 Temmuz 2026

II.Oturum 18 Temmuz 2026

III.Oturum 19 Temmuz 2026