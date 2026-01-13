ATA AÖF final sonuçları! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı
13.01.2026 - 20:11Güncellenme Tarihi:
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları tamamlandı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ATA AÖF final sonuçları! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ATA AÖF final sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...
2025-2026 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Dönemi vize ve final sınavları tamamlandı. ATA AÖF bütünleme sınavları ise 14-15 Şubat tarihlerinde uygulanacak. Peki bugünlerde merak konusu olan ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi açıklandı mı?
ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz. Fakat final sınavı sınav sonuçları bir hafta sonra açıklanacağı bilgisi mevcut.
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 18 Nisan 2026
II.Oturum 18 Nisan 2026
III.Oturum 19 Nisan 2026
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 13 Haziran 2026
II.Oturum 13 Haziran 2026
III.Oturum 14 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 18 Temmuz 2026
II.Oturum 18 Temmuz 2026
III.Oturum 19 Temmuz 2026