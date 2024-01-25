Sevk başvurusu nedir, bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? Bedelli askerlik sevk tarihleri 2024!
Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yayımladığı paylaşımla askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar vatandaşlar sevk tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sevk tarihi nedir, sevk başvurusu ne zaman yapılır? Askerlik sevk başvurusu ne demek? Sevk başvurusundan sonra ne zaman askere gidilir? İşte Askerlik sevk tarihleri 2024…
• 25 Ocak 2024 - 12:23 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 12:23 • Son Güncelleme: