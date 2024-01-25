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Sevk başvurusu nedir, bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? Bedelli askerlik sevk tarihleri 2024!

Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yayımladığı paylaşımla askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar vatandaşlar sevk tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sevk tarihi nedir, sevk başvurusu ne zaman yapılır? Askerlik sevk başvurusu ne demek? Sevk başvurusundan sonra ne zaman askere gidilir? İşte Askerlik sevk tarihleri 2024…

• 25 Ocak 2024 - 12:23 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 12:23 • Son Güncelleme:
1Sevk başvurusu nedir, bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır Bedelli askerlik sevk tarihleri 2024

Bedelli askerlik yerleri açıklandı. MSB tarafından yapılan açıklamada “Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devler ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz. " denildi. “ ifadeleri kullanıldı. Peki, sevk başvurusu nedir, ne zaman yapılır? Askerlik sevk başvurusu ne demek? Sevk başvurusundan sonra ne zaman askere gidilir?

2ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2024

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2024

Yükümlüler, hangi celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklarını e-Devlet veya askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

3Sevk başvurusu nedir, bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır Bedelli askerlik sevk tarihleri 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

4SEVK TARİHİ NEDİR

SEVK TARİHİ NEDİR?

Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade eder.

5SEVK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR, SEVK BAŞVURUSUNDAN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR

SEVK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR, SEVK BAŞVURUSUNDAN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla Sevk Belgesi denmektedir. Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, e-Devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.

6Sevk başvurusu nedir, bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır Bedelli askerlik sevk tarihleri 2024

Sevkini yaptıran adaylar kendisine tanınan yol süresi içinde birliğine teslim olur. 800 (dahil) kilometreye kadar olan mesafeler için bir gün, 800 kilometreden daha fazla mesafeler için iki gün yol süresi verilir.

7Sevk başvurusu nedir, bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır Bedelli askerlik sevk tarihleri 2024

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

8SEVK BELGESİ NASIL ALINIR

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

-Sülüs belgesi almak için ilk olarak https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir adresine ilk olarak giriş yapılır.

-Menüden "Kamu Kurumları" seçeneği tıklanır.

-Yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" seçeneğine tıklanır.

-Askerliğe Sevk Belgesi / Askerlik Durum Belgesi başlığı altından belge görüntülenir ve çıktısı alınır.

9Sevk başvurusu nedir, bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır Bedelli askerlik sevk tarihleri 2024

Sevk sürecinde bulunan tüm belgeler e-Devlet'ten alınacak olup zorunlu kalmadıkça askerlik şubelerinden yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tedbirleri kapsamında belirtilen yükümlülerle ilgili, "Yükümlüler; sevk tarihlerinin dört gün öncesinden olmak şartıyla e-Devlet üzerinden Covid-19 anketini doldurmaları zorunludur. Doldurulan anket sonrasında kuruluşlarına yönlendirilirlerse yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testlerini ücretsiz olarak yaptıracaklar. Test sonucu pozitif çıkan yükümlülerin veya temaslı listesinde yer alanların askere sevk tarihleri tedavileri süresi boyunca ertelenecek.’’ şeklinde açıklama yapmıştır.