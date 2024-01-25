Sevk başvurusu nedir, bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? Bedelli askerlik sevk tarihleri 2024!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı. MSB tarafından yapılan açıklamada “Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devler ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz. " denildi. “ ifadeleri kullanıldı. Peki, sevk başvurusu nedir, ne zaman yapılır? Askerlik sevk başvurusu ne demek? Sevk başvurusundan sonra ne zaman askere gidilir?