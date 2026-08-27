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Askerlerden köylülere miras kalmıştı: Çorum'daki atıl hamam turizme kazandırılmayı bekliyor!

27.08.2026 - 12:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı İbek köyünde atıl vaziyette bulunan ve yüzyıllara meydan okuyan tarihi hamam, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölgedeki askeri birlikler için çok eski tarihlerde inşa edildiği rivayet edilen ve bir kısmı ayakta kalan bu eşsiz yapı, köy halkı ve yöre dernekleri tarafından yeniden kültürel mirasa kazandırılmayı bekliyor.

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1Askerlerden köylülere miras kalmıştı: Çorum'daki atıl hamam turizme kazandırılmayı bekliyor!

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Çorum'un Mecitözü ilçesinde atıl vaziyetteki tarihi hamam zamana direniyor. Bölge halkı, bir kısmı ayakta kalan hamamın restore edilerek kültürel mirasa kazandırılmasını istiyor.

2Askerlerden köylülere miras kalmıştı: Çorum'daki atıl hamam turizme kazandırılmayı bekliyor!

Mecitözü ilçesi İbek köyünde bulunan ve bölgedeki askerler için çok eski tarihlerde inşa edildiği rivayet edilen tarihi hamam, yeniden eski ihtişamına kavuşmayı bekliyor. Askerler tarafından kullanıldıktan sonra köyde yaşayan vatandaşların da uzun yıllar faydalandıkları hamam zaman içerisinde kullanılmaz hale geldi. Köyde yaşayan vatandaşlar, bir kısmı ayakta kalan ve zamana direnen hamamın tarihinin araştırılmasını ve restore edilmesini istedi.

3Askerlerden köylülere miras kalmıştı: Çorum'daki atıl hamam turizme kazandırılmayı bekliyor!

"ÇOK ESKİ BİR TARİHİ VE MAZİSİ OLDUĞU RİVAYET EDİLİYOR"

Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, köyde yaşayan büyüklerinin hamamın çok eski olduğunu söylediklerini belirterek, "Ancak hangi yıllara ait olduğunu bilmiyoruz. Yaşlılarımız eskiden buranın askerlere ait olduğunu, askerlerin bu hamamda yıkandığını anlatırlardı. Daha sonra askerlerin bölgeden ayrılmasının ardından köyün ileri gelen insanları bu hamamı kullanmış. Çok eski bir tarihi ve mazisi olduğu rivayet ediliyor" dedi.

4Askerlerden köylülere miras kalmıştı: Çorum'daki atıl hamam turizme kazandırılmayı bekliyor!

"İBEK KÖYÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR TARİHİ ESER OLABİLİR"

Hamamın küçük olmasına rağmen yapıldığı dönemin şartlarına göre önemli bir ihtiyacı karşılamış olabileceğini ifade eden Aydoğdu, "Bu hamamın restore edilip güzel bir şekilde köyümüze kazandırılmasını tüm yetkililerden istiyoruz. Restore edilirse İbek köyüne ait çok güzel bir tarihi eser ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.