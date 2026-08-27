Askerlerden köylülere miras kalmıştı: Çorum'daki atıl hamam turizme kazandırılmayı bekliyor!

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Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, köyde yaşayan büyüklerinin hamamın çok eski olduğunu söylediklerini belirterek, "Ancak hangi yıllara ait olduğunu bilmiyoruz. Yaşlılarımız eskiden buranın askerlere ait olduğunu, askerlerin bu hamamda yıkandığını anlatırlardı. Daha sonra askerlerin bölgeden ayrılmasının ardından köyün ileri gelen insanları bu hamamı kullanmış. Çok eski bir tarihi ve mazisi olduğu rivayet ediliyor" dedi.