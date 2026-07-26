Asırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor
26.07.2026 - 10:22Güncellenme Tarihi:
Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kuşaktan kuşağa aktarılan yöresel lezzetlerden gırar (ayran aşı) çorbası, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak yaşatılmaya devam ediyor. Yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak tüketilen gırar, bölgenin mutfak kültürünün önemli simgeleri arasında yer alıyor.
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Gül Sevinç Koçak, atalarımızdan günümüze devam eden bir çorba çeşidi dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlanıyor.Aynı zamanda bu genellikle büyüklerimizin bu çorba yapılışından anladıklarını genclerimize örnek olmaya devam ettiklerini belirterek yıllardır aynı tarifle hazırlanan gırarın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu lezzetin gelecek nesillere aktarılması için geleneksel yapım yöntemlerini yaşatmayı sürdürüyor.
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Patnos’ta yaşatılan bu asırlık lezzet, hem yöresel mutfağın tanıtımına katkı sağlıyor hem de gastronomi turizmi açısından dikkat çeken değerler arasında gösteriliyor.