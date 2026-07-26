GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAsırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor
HaberlerGündem Haberleri Asırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor

Asırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor

26.07.2026 - 10:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI (İHA) -

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, kuşaktan kuşağa aktarılan yöresel lezzetlerden gırar (ayran aşı) çorbası, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak yaşatılmaya devam ediyor. Yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak tüketilen gırar, bölgenin mutfak kültürünün önemli simgeleri arasında yer alıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Asırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor

Patnos’ta evlerde ve yöresel etkinliklerde sıkça yapılan gırar; dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlanıyor. Yarpuz ya da nane ile lezzetlendirilen çorba, hem besleyici özelliği hem de kendine özgü aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

2Asırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor

Gül Sevinç Koçak, atalarımızdan günümüze devam eden bir çorba çeşidi dövme buğday, nohut, yoğurt veya ayran ile hazırlanıyor.Aynı zamanda bu genellikle büyüklerimizin bu çorba yapılışından anladıklarını genclerimize örnek olmaya devam ettiklerini belirterek yıllardır aynı tarifle hazırlanan gırarın kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu lezzetin gelecek nesillere aktarılması için geleneksel yapım yöntemlerini yaşatmayı sürdürüyor.

3Asırlık lezzet Patnos’ta yaşatılıyor: Yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor

Patnos’ta yaşatılan bu asırlık lezzet, hem yöresel mutfağın tanıtımına katkı sağlıyor hem de gastronomi turizmi açısından dikkat çeken değerler arasında gösteriliyor.