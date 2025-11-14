Artvin'de üretilen Çoruh'un incisi somon, genç şef adaylarının ellerinde yarıştı
Kaynak : ARTVİN (İHA)
Artvin'de üretilen Türk somonunun gastronomideki değerini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, genç şef adayları somonla hazırladıkları özgün tabaklarla hünerlerini sergiledi.
Artvin'de hızlı akışı ve yüksek oksijen seviyesiyle bilinen Çoruh Nehri üzerinde kurulu barajlarda üretilen ve "Artvin somonu" olarak da anılan Türk somonu, bu kez üniversiteli genç şef adaylarının hünerleriyle buluştu.
Temiz ve soğuk nehir suyunda yetiştiği için ağır metal ve mikro plastik içermemesiyle dikkat çeken Artvin somonu, Türkiye'nin ihracatında son yıllarda önemli bir paya sahip ürünler arasında yer alıyor.
Bu değerli ürünün gastronomi alanında farklı yorumlarla tanıtılması amacıyla Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından "Çoruh'un İncisi Somon Yemekleri Yarışması" düzenlendi.
Yarışmada Modern-Füzyon Tabak, Soğuk Başlangıç, Geleneksel Yorum ve Sağlıklı Tabak olmak üzere dört kategoride 33 öğrenci katıldı.
Etkinlik, öğrencilerin somonu temizleyerek hazırlamasıyla başladı. Ardından katılımcılar, somonu farklı pişirme teknikleriyle işleyerek özgün tariflere dönüştürdü.
Son aşamada ise tabaklarını sunum estetiğine uygun garnitür ve dekorlarla hazırlayıp jüriye servis etti.
Jüri üyeleri, tabakları lezzet dengesi, ürünün doğru kullanımı, pişirme tekniği ve sunum estetiği gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.
Yapılan detaylı tadım ve puanlamanın ardından, damak tadı ve teknik puanlamada öne çıkan öğrenciler dereceye girmeye hak kazandı.
Artvin Çoruh Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Gastronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüdai Ercoşkun, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada,
"Bir süredir somonla ilgili çalışmalarımız vardı. Artvin'de somon üretimi her yıl artıyor ve artık dünya çapında bilinen bir ürün haline geldi.
Artvin somonunun en büyük özelliği, diğer deniz ürünlerinde karşılaşılabilen ağır metal ve mikro plastikleri içermemesidir.
Bunun sebebi, düzenli yağış alan bölgemizin oksijen bakımından zengin hızlı akan bir nehre sahip olmasıdır.
Yarışmamızda geleneksel Artvin yemekleriyle somonu birleştiren tabaklara da yer verdik. Dört kategoride toplam 12 öğrencimize ödül verdik. Bu bir başlangıç, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı çalışmalar yapmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Vali Yardımcısı İsmail Erdoğan ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın tarafından takdim edildi.