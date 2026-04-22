GündemArtvin'de her Mayıs ortaya çıkıyor: Karayolunda görülmeye başlandı
HaberlerGündem Haberleri Artvin'de her Mayıs ortaya çıkıyor: Karayolunda görülmeye başlandı

Artvin'de her Mayıs ortaya çıkıyor: Karayolunda görülmeye başlandı

22.04.2026 - 09:40Güncellenme Tarihi:

Yaklaşan Mayıs ayı birlikte yayla yolcusu besiciler, göç yolları üzerinde bulunan karayollarında sürüleri ile görülmeye başlandı.

1Artvin'de her Mayıs ortaya çıkıyor: Karayolunda görülmeye başlandı

Artvin’de havaların ısınmasıyla birlikte yayla göçleri başlarken, besicilerin karayolunda verdiği zorlu yolculuk görüntülendi.

2Artvin'de her Mayıs ortaya çıkıyor: Karayolunda görülmeye başlandı

Yaylalara ulaşmak için kilometrelerce yol kat eden sürüler, zaman zaman karayollarında gözleniyor.

3Artvin'de her Mayıs ortaya çıkıyor: Karayolunda görülmeye başlandı

Karayollarında yoğun araç trafiğiyle karşı karşıya kalan sürüler, hem sürücülere hem de besicilere zor anlar yaşatıyor.

4Artvin'de her Mayıs ortaya çıkıyor: Karayolunda görülmeye başlandı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 500 küçükbaş hayvanıyla yaylaya göç eden Çetin Üçüncü, yaptığı açıklamada "Göç sezonu başladı. Karayolunda hem hayvanlarımızla ilgileniyoruz hem de araç trafiğiyle uğraşıyoruz. Zorlu serüven başladı" ifadelerini kullandı.