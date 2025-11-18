GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArtvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz
HaberlerGündem Haberleri Artvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz

Artvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz

18.11.2025 - 15:24Güncellenme Tarihi:

Artvin’in Hopa ilçesinde balıkçı esnafının kilosu 20 liradan satışa sunduğu hamsi büyük ilgi gördü. Yaklaşık 3 ton hamsi 2 saat içinde tükendi.

1Artvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz

Artvin’in Hopa ilçesinde 8 yıldır geleneksel hale gelen kampanya kapsamında balıkçı Serkan Aksoy, Karadeniz açıklarında avlanan hamsiyi bu yıl da uygun fiyatla tezgâha çıkardı.

2Artvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz

Kampanyayı duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde balıkçı dükkânının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hopalılar uygun fiyatlı hamsi alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

3Artvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz

15 yıldır balıkçılıkla uğraşan Serkan Aksoy, kampanyayı her yıl düzenli olarak yaptıklarını belirterek "Artvin il ve ilçelerinde 5 şubemiz var. Her yıl hamsi ve diğer balık çeşitlerinde kampanya yapıyoruz."

4Artvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz

Bu sene hamsiyi 20 liradan satışa sunduk. Talep çok yüksek. Hamsinin iriliği ve tazeliği çok iyi. Vatandaşlarımızdan büyük ilgi var. Her sofraya ulaşması için 3 ya da 5 kilo şeklinde veriyoruz.

5Artvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz

Amacımız ekonomiye katkı sunmak ve vatandaşın sofrasına uygun fiyatla balık ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

6Artvin'de 3 ton hamsi 2 saatte tükendi! Kilosu sudan ucuz