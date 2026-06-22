Artvin'dan dünyaya açılan pencere: Maral Şelalesi coşmaya başladı

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Bir diğer ziyaretçi Numan Karataş ise iki gündür Artvin'de olduklarını ifade ederek, "Şavşat ve Borçka Karagöl'ü gezdikten sonra Macahel bölgesine geldik. Maral Şelalesi'nin tabelasını görünce ziyaret etmek istedik. Ulaşımı sanıldığı kadar zor değil. Uzun bir yolculuğun ardından geldiğimize kesinlikle değdi. Doğası ve coğrafyasıyla hayran bırakan bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir güzellik" diye konuştu.