Arefe gününe özel namaz var mı? Kurban bayramı arefesinde kılınacak namaz hangisi, arefe günü teravih namazı kılınır mı?
Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Resulullah arefe günü için "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246) ifadelerini kullanmıştır. Kurban Bayramı arefesi yaklaşırken arefe gününe özel ibadetler için araştırmalar hızlandı. Peki, arefe gününe özel namaz var mı, arefe günü hangi namazlar kılınır?
• 11 Haziran 2024 - 15:52 • Son Güncelleme:
• 11 Haziran 2024 - 15:52 • Son Güncelleme: