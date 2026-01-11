Ardahan'da sıfırın altında 20 derecede başladı!

3





Atlı kızak seferleri başladı



Bu yıl donma olayının geç başladığını söyleyen atlı kızakçı Ufuk Ada, "Atlı kızak heyecanı başladı. Tüm yerli ve yabancı turistleri atlı kızağa ve sarı balığın tadını tatmaya Atalay'ın yerine davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi Çıldır Gölü buz tuttu. Şubat ayında da festivalimiz var. Dünyanın dört bir yanından herkesi bekliyoruz" dedi.