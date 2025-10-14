Ardahan Posof arası kısalıyor: Dağ tünelinde çalışmalar iki noktada devam ediyor

2

Damal ve Posof arasında yer alan Ilgar dağı 2 bin 552 metre yükseklikte olduğu için yollar genelde kış mevsiminde kar nedeni ile kapanıyor ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısına ulaşmak için tünelin önemli bir konumda olduğu belirtiliyor.