Antalya'da son hali görüntülendi: İki barajı besleyen ırmak kurudu

Üzümdere Irmağı'nın kurumasının, 16 Ekim 2005 tarihinde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak da ilan edilen, 18 bin 462 hektarlık bir alanda bulunan binlerce yaban hayatını da etkilediğine dikkat çeken Düzenli, "Bölgede bulunan yaban hayatını bile ciddi şekilde etkiliyor. Bölge yaban hayatı koruma sahası içerisindeyiz. Birçok yaban hayatını içerisinde barındırıyor. Onların en önemli su kaynakları bu Üzümdere Vadisidir. Gerçekten çok üzülüyoruz. Üzücü bir durum" şeklinde konuştu.