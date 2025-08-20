Antalya'da son hali görüntülendi: İki barajı besleyen ırmak kurudu
Akseki ve İbradı ilçe sınırlarında bulunan ve Oymapınar ile Manavgat barajlarını besleyen en önemli kaynaklardan olan Üzümdere Irmağı kuraklık sebebiyle bazı göbetler harici kurudu.
Irmakta su akışı tamamen dururken aynı zamanda Alabalık Vadisi olarak da bilinen Üzümdere Irmağı'nda balıklar ve yengeçler de kayboldu. Üzümdere Vadisi'nin son durumu ise dron ile görüntülendi.
Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı'nda göletler dışında su kalmadı. Irmakta yer yer bulunan küçük göletler dışında su akmayınca, ırmakta bulunan canlılar yok oldu.
Bölgede yaşayanlar önceki yıllarda kasım ayına kadar su akan ırmakta, son yıllarda bu mevsimlerde de kuruma yaşandığını belirtti. Irmağın kurumasının nedeni olarak ise yaz yağmurlarının ve sonbahar yağmurlarının vaktinde gelmemesi ve kışın eski karların yağmaması olduğu söyleniyor.
Üzümdere Irmağı kıyısında işletmecilik yapan İbradı'nın Düzlen Mahallesi'nden Erkan Düzenli, Üzümdere Irmağı'nın Oymapınar Barajı'nı besleyen en önemli kollarından biri olduğunu söyledi. Irmakta kış aylarında su seviyesi 8-10 metreye kadar yükseliyor. Bu bölge için önemli bir değer. Eskiden yaz yağmurları yağardı. Irmakta su hiç bitmezdi. Son yıllarda havaların kurak gitmesi Üzümdere Irmağı'nı da etkiledi. Yosunlar ortada. Asırlık kavak ağaçlarının kökleri çıkmış. Saçakları ortada, ağaçlar bile üzgün durumda" dedi
Uzun yıllardır bu bölgede yaşadığını anlatan Düzenli, "Irmağımız son 10-15 yıldır yağışların etkisiyle kuruyor. Tabii ki başka faktörlerin de olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Temmuz ayında kurumuştu. Bu yıl Ağustos ayının ortalarında kurudu. Irmağımız Akseki ve İbradı sınırları içerisinde bulunuyor. Irmak Oymapınar Barajı'nı en büyük destekleyen su kaynaklarından birisidir. Çocukluğumuzda su az da olsa akardı. Irmak tamamen kurumazdı" diye konuştu.
Üzümdere Irmağı'nın kurumasının, 16 Ekim 2005 tarihinde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak da ilan edilen, 18 bin 462 hektarlık bir alanda bulunan binlerce yaban hayatını da etkilediğine dikkat çeken Düzenli, "Bölgede bulunan yaban hayatını bile ciddi şekilde etkiliyor. Bölge yaban hayatı koruma sahası içerisindeyiz. Birçok yaban hayatını içerisinde barındırıyor. Onların en önemli su kaynakları bu Üzümdere Vadisidir. Gerçekten çok üzülüyoruz. Üzücü bir durum" şeklinde konuştu.
Düzenli, "Tabii ki bölgedeki ağaçlar da kurumaya başladı. Canlı örnekleri var. Su sadece derin çukurlarda kaldı. Su akışı olmuyor. Sadece göbetlerde su var. Çıkış noktasında da su akmıyor. Tamamen bitmiş durumda. Bölgeye gelen misafirlerimiz olsun, müşterilerimiz olsun buraları bilen kişiler buraya gelince suyu görmeyince büyük şaşkınlık içerisinde kalıyorlar. İnşallah en kısa sürede yağışlar başlar ve Üzümdere Irmağı yeniden eski haline gelir" diye sözlerine ekledi.