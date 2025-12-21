Antalya'da semt pazarı inşa ediliyor! Yeni yeri belli oldu
Kepez Belediyesi, yapısal güvenliği incelenerek, çürük raporu verilen Güneş Mahallesi Semt Pazarı'nı modern ve kapalı bir pazar alanı olarak yeniden inşa ediyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cumartesi günleri kurulan Güneş Pazarı'nı ziyaret ederek, "Pazarcı esnafımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.
Çocukluk yıllarında ailesine katkı sağlamak için pazarcılık yaptığını belirten Başkan Kocagöz, pazarcı esnafının yaşadığı zorlukları yakından bildiğini ifade etti. Göreve geldiklerinde Güneş Mahallesi Pazar Alanı'nı yıkmak zorunda kaldıklarını dile getiren Başkan Kocagöz, bunun nedenlerini esnafa anlattı.
Pazar yerlerinin güvenliğiyle ilgili kapsamlı incelemeler yaptırdıklarını vurgulayan Başkan Kocagöz, İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte tüm pazar alanlarının test edildiğini ancak Güneş Pazarı'na çürük raporu verildiğini söyledi. Kocagöz, "Allah korusun, pazara gelen bir vatandaşımıza ya da çocuğumuza bir şey olsaydı bunun vebalini hiçbirimiz taşıyamazdık. Bu nedenle yıkım kararı alındı" dedi.
Esnaf mağdur olmayacak
Pazar alanının yıkılmasının hemen ardından esnafın mağdur olmaması için yenisini yapmak istediklerini belirten Kocagöz, "Burası her şeyden önce pazar alanı değil, spor alanıydı. Spor alanlarını ihaleye çıkma şansınız yoktur" diyerek, yeni pazar alanının yapım sürecinin, tasarruf tedbirleri ve imar planı değişiklikleri nedeniyle daha da uzadığını belirtti. Başkan Kocagöz, alanın planda spor alanı olarak yer alması sebebiyle önce 5 binlik ve ardından binlik imar planlarının hazırlanıp onaylanması gerektiğini aktardı. Sürecin tamamlanmasının ardından ihalenin yapıldığını ifade eden Kocagöz, yapım süresinin 6 ay olduğunu ancak pazar inşasının 4-5 ay içinde tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımız ve esnafımız mağdur olmayacak" dedi.