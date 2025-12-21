Antalya'da semt pazarı inşa ediliyor! Yeni yeri belli oldu

3





Esnaf mağdur olmayacak



Pazar alanının yıkılmasının hemen ardından esnafın mağdur olmaması için yenisini yapmak istediklerini belirten Kocagöz, "Burası her şeyden önce pazar alanı değil, spor alanıydı. Spor alanlarını ihaleye çıkma şansınız yoktur" diyerek, yeni pazar alanının yapım sürecinin, tasarruf tedbirleri ve imar planı değişiklikleri nedeniyle daha da uzadığını belirtti. Başkan Kocagöz, alanın planda spor alanı olarak yer alması sebebiyle önce 5 binlik ve ardından binlik imar planlarının hazırlanıp onaylanması gerektiğini aktardı. Sürecin tamamlanmasının ardından ihalenin yapıldığını ifade eden Kocagöz, yapım süresinin 6 ay olduğunu ancak pazar inşasının 4-5 ay içinde tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımız ve esnafımız mağdur olmayacak" dedi.