Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı! Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıkta

06.12.2025 - 20:51

Kaynak : ANTALYA (AA)

Antalya'nın yüksek kesimleri karla kaplandı. Toroslar'ın en yüksek noktalarından 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi ile Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent beyaza büründü.

Kentte aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Toroslar'ın en yüksek noktalarından 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi ile Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent beyaza büründü.

Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinden Gömbe, Sütleğen, Yayla Çukurbağ ve Yayla Barak mahallelerinde de kar etkili oldu.

Gömbe Mahallesi'ndeki 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyunca sürdü.

Vatandaşlar, yüksek rakımlı bölgelere giderek karın keyfini çıkardı.

