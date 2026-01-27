Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü: Namaz sonrası cinayet! Mirası almak istedi

1

Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık olan Mustafa ve Mehmet Mutlu kardeşler, vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katıldı.