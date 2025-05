Annelere, anne yarısı sevdiklerimize anneler günü mesajları! 2025 En güzel resimli duygusal anneler günü sözleri

Ablaya Anneler Günü Mesajları: Koruyucu Melek, İlk Arkadaş





Ablalar, bazen anne yarısı olur, bazen en yakın arkadaş. Kendi annelik yolculuklarında onlara destek olmak ve bu özel günlerini kutlamak çok değerli.



"Canım ablam, sen benim sadece ablam değil, aynı zamanda ilk arkadaşım, sırdaşım, koruyucu meleğim ve çoğu zaman da annem oldun. Hayatımdaki varlığın, üzerimdeki o sonsuz emeklerin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Anneler Günün kutlu olsun benim güzel ablam! Her zaman yanındayım."



"Hayatımdaki en büyük şanslarımdan biri de senin gibi sevgi dolu, fedakar bir ablaya sahip olmak. Kendi çocuklarına gösterdiğin o eşsiz sevgi ve şefkatin bir benzerini her zaman bana da hissettirdin, bunu hiç unutmayacağım. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam, sen tanıdığım en harika annelerden birisin! Sonsuz sevgiyle..."



"Birlikte büyüdüğümüz o güzel günlerden, şimdi senin o güzel annelik yolculuğunda yanında olmaya... Seninle paylaştığımız her an benim için çok kıymetli. Sen benim için her zaman çok özel bir yere sahipsin. Anneler Günün kutlu olsun biricik ablam! Mutluluğun daim olsun."



"Hem ablalık görevini hem de annelik rolünü bu kadar içten ve bu kadar güzel taşıdığın için seninle her zaman gurur duyuyorum. Çocuklarına ve ailene olan o sonsuz sevgin hepimize ilham veriyor. Anneler Günün kutlu olsun canım ablam, seni çok ama çok seviyorum!"