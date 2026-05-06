Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı
Milyonlarca insan hayatındaki en değerli varlık olan annelerine olan sevgisini göstermek için günler sayıyor. Anneler Günü için gözler takvimlere döndü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlama planlarını önceden yapmak ve en özel hediyeyi seçmek isteyen vatandaşlar, "Anneler Günü 2026 ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte detaylar...
2026 Anneler Günü kutlama tarihi merak ediliyor. Anneler Günü 2026 tarihi yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere Anneler Günü Mayıs ayında kutlanıyor. Peki, Anneler Günü Mayıs ayının kaçıncı pazar günü kutlanır? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Anneler Günü tarihiyle ilgili merak edilen ayrıntılar ve merak edilen tarihçesi...
2026 yılında Anneler Günü ne zaman? Her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs 2026 Pazar tarihine denk gelmektedir.
Bugünün tarihini (6 Mayıs 2026) göz önünde bulundurduğumuzda, Anneler Günü'ne sadece 4 gün kaldı.
Anneler Günü’nün kökeni, 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Anna Jarvis’in kendi annesini anmak için düzenlediği törende başlar. 1914’te Başkan Woodrow Wilson tarafından resmi olarak ilan edilen Anneler Günü, Türkiye’de 1955’ten beri her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü takvimlere işlenmiştir.