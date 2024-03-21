Ankara'da okullar tatil mi son dakika 22 Mart 2024? Ankara’da kar tatili olacak mı, 22 Mart Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporunda bugün için de kuvvetli sağanak yağış, kar ve çığ uyarısında bulunuldu. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.