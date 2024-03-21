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Gündem Ankara'da okullar tatil mi son dakika 22 Mart 2024? Ankara’da kar tatili olacak mı, 22 Mart Ankara'da okullar tatil edildi mi?
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Ankara'da okullar tatil mi son dakika 22 Mart 2024? Ankara’da kar tatili olacak mı, 22 Mart Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Okullar Ankara’da tatil mi 22 Mart, Ankara’da kar tatili var mı? Güne beyaz örtüyle başlayan Ankara bahar ayı gelirken, kışı yaşıyor. Ankara'da kar yağışı kent sakinlerini şaşırtırken okula giden öğrenciler Ankara'da okullar tatil mi araştırmalarını hız verdi. Sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi beklenen Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak?

• 21 Mart 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
1 Ankarada okullar tatil mi son dakika 22 Mart 2024 Ankara’da kar tatili olacak mı, 22 Mart Ankarada okullar tatil edildi mi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporunda bugün için de kuvvetli sağanak yağış, kar ve çığ uyarısında bulunuldu. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

2 ANKARADA OKULLAR TATİL Mİ 22 MART

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 22 MART?

Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Okulların tatil olmasıyla ilgili bir beklenti söz konusu ancak Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

3 BOLUDA KAR ETKİLİ OLDU

BOLU'DA KAR ETKİLİ OLDU

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu’da hava sıcaklıkları artmıştı. Bugün gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

4 Ankarada okullar tatil mi son dakika 22 Mart 2024 Ankara’da kar tatili olacak mı, 22 Mart Ankarada okullar tatil edildi mi

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.

5 ÇANKIRIDA MART KARI

ÇANKIRI'DA MART KARI

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, ilçede de etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağın kar yağışının sabah saatlerine kadar ara ara devam etmesi beklenirken, ekipler ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.