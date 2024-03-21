Ankara'da okullar tatil mi son dakika 22 Mart 2024? Ankara’da kar tatili olacak mı, 22 Mart Ankara'da okullar tatil edildi mi?
Okullar Ankara’da tatil mi 22 Mart, Ankara’da kar tatili var mı? Güne beyaz örtüyle başlayan Ankara bahar ayı gelirken, kışı yaşıyor. Ankara'da kar yağışı kent sakinlerini şaşırtırken okula giden öğrenciler Ankara'da okullar tatil mi araştırmalarını hız verdi. Sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi beklenen Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak?
• 21 Mart 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 12:39 • Son Güncelleme: