Ankara'da belediye mahalleye kurdu, tüm ilçeye ekiliyor! Mahalleliye ek gelir kapısı oldu

"Yeşil ve estetik bir Keçiören için kendi bitkimizi üretiyoruz"



Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçede yürütülen yeşil alan çalışmalarına ilişkin, "İlçemizde bulunan parklarımızın peyzaj düzenlemeleri için ihtiyaç duyduğumuz bitkileri kendi modern ve akıllı seramızda üretiyoruz. Seramızdan çıkan her çiçek, her bitki Keçiören'in daha yeşil, daha estetik bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor. Bu sayede hem kaynaklarımızı verimli kullanıyor hem de daha yeşil ve estetik bir Keçiören için sürdürülebilir adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.