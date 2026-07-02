Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması! NATO Zirvesi için yeni tedbirler alındı: Scooter, motokurye, karavan, ağır tonajlı araçlar kaldırılacak

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Ankara Valilği'nden yapılan açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği ve NATO Zirvesi kapsamında alınacak trafik tedbirleri nedeniyle 6-9 Temmuz'da başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş-gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı alanlar olmak üzere, Ankara Çevre Yolu'nun (O-20 Kara Yolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresinin, skuter türü araçların girişine kapatıldığı ve park halinde bulunanların 4 Temmuz'a kadar kaldırılacağı bildirildi.