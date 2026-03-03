GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu
HaberlerGündem Haberleri ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu

ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu

03.03.2026 - 08:03Güncellenme Tarihi:

TOKİ ANKARA kura sonuçları 3 Mart Salı günü yapılıyor. 500 bin konut kapsamında sıra başkent Ankara'ya geldi. 31 bin 73 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Ankara merkez ve ilçelerde TOKİ kura çekilişini bekleyen milyonlarca vatandaşa canlı yayınla kura sonuçlarını öğrenecek. Ankara yedek ve asil isim listeleri e devlet ve TOKİ resmi internet sitesinde yer alacak.

1ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde TOKİ canlı yayını ile kura çekilişi bugün yapılıyor. 31 bin 73 konut hak sahiplerini bulacak. Başvuru yapan vatandaşlar Ankara merkez ve ilçelerinde konutların sahibi olup olmadıklarını TOKİ canlı yayın kura çekilişi ile öğrenebilecek. Ankara asil ve yedek isim listeleri de aynı zamanda e devlet ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alacak.

2ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu

Ankara’da yapılacak konutlar için kura çekimi 3 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek. TOKİ Ankara kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı.

3ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu



TOKİ Ankara kura çekilişi saat kaçta?

Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 sosyal konut kurası yarın saat saat 13:30’da çekilecek.

4ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu



TOKİ Ankara kura çekilişi nereden izlenecek?

TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.

5ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu

Ankara TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

6ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu

Ankra ilçelerde TOKİ kura çekiliş sonuçları e devlet ve TOKİ resmi internet sitesinde yayınlanacak.