ANKARA TOKİ kura sonuçları: Ankara merkez ve ilçeler çekilişi yapıldı! Asil ve yedek isimler belli oldu

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde TOKİ canlı yayını ile kura çekilişi bugün yapılıyor. 31 bin 73 konut hak sahiplerini bulacak. Başvuru yapan vatandaşlar Ankara merkez ve ilçelerinde konutların sahibi olup olmadıklarını TOKİ canlı yayın kura çekilişi ile öğrenebilecek. Ankara asil ve yedek isim listeleri de aynı zamanda e devlet ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alacak.