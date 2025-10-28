Amerika'dan Erzincan'a getirtiyor! Zenginler kapısında: Tanesine 100 bin TL veriyorlar

6





"Piyasada değeri 100 bin lirayı bulan Osmanlı döneminden kalma tespihler var"



Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler üreten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydeden Aydın, "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin lirayı bulan tespihler de var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış" ifadelerini kullandı.