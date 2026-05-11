Amasya'da trafik levhalarından mesaj: Bedelleriyle birlikte açıklandı

Öğrencileriyle birlikte topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında, "Sensiz bir eksiğiz" sloganıyla motosiklet sürücülerinin güvenliğine yönelik yol güzergâhlarında bilgilendirme etkinlikleri yürüten Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, yaban hayvanı avında kullanılan silahlarla hedef alınan trafik levhalarıyla ilgili kaygı verici tabloya dikkat çekti. Kösterelioğlu, "Bu levhaların hedef olarak kullanılması çok büyük bir handikap. Bilinçsiz ve duyarsız davranışların oluşturduğu zararlar konusunda toplumun ciddi anlamda bilinçlendirilmeye ihtiyacı var. Bu delikler dom dom kurşunu ile açılmış. İnsan canının söz konusu olduğu bir konuda bunun keyfi olmaz" diye konuştu.