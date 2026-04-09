Amasya’da kontrolden çıkan otomobil durakta bekleyenleri teğet geçti: O anlar kamerada
09.04.2026 - 19:24
Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yöneldiği karşı şeritte otobüs durağını teğet geçip direğe çarptı. Durakta bekleyenlerin tehlike atlattığı anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Türkistan Caddesi hakimiyet kavşağında S.A.’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün rahatsızlanması üzerine karşı şeride geçerek kaldırıma çıkıp demir direğe çarparak durabildi.
Bu sırada otobüs durağında bekleyenler, aracı fark edince panikle ayağa kalkarak uzaklaştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.