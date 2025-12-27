Amasya'da hastaneye gitti, doktorlar dondu kaldı: Karnından 6 kilo çıkardılar

4

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler oluşturduğunu belirterek 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Kara, "Yumurtalık kistleri karın boşluğunda büyüdükleri için geç fark edilir. Biz buna ‘sinsi tehlike' diyoruz. Hastamız şanslıydı. Bütün vücuda yayılmamış bir tümörle karşılaştık. Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.