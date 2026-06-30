Amasya'da en eskisi bin 800 yıllık: 4 medeniyetin izleri köprü üzerinde bulundu

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İl merkezindeki 11 köprüden 4'ünün tarihi olduğunu belirten Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, "Taştan yapılan bu köprüler o kadar sele, depreme, afetlere maruz kalmalarına rağmen dimdik ayakta durmakta. Mimari ve statik hesaplamalarının muazzam bir şekilde yapılmalarının etkisiyle günümüze kadar gelebilmişlerdir. Umarız daha uzun yıllar hizmet ederler" diye konuştu.