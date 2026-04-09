Amasya’da beklenmedik bir doğa olayı yaşandı! Şehrin zirveleri beyaza büründü
09.04.2026 - 18:50
İlkbaharın ortasında çiçeklerin açtığı Amasya’da beklenmedik bir doğa olayı yaşandı. Şehrin yüksek kesimlerinde yer alan Akdağ ve Tavşan Dağı, nisan ayında yağan karla birlikte beyaza büründü.
1
Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışı, doğayla iç içe yaşayan bölge halkını şaşırttı.
2
Baharın renklerinin hakim olduğu kentte, zirvelerde oluşan beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
3
Vatandaşlar, nadir görülen bu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
4
Karla kaplanan dağlar, kısa sürede bölgenin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.
5
6