Amasya'da 7 aydır devam ediyor: Ne ekmek ne de su alınabiliyor!

"İnsanımızı pazardan soğuttular"



İstanbul ve Çorum’da semt pazarlarında yaşanan hadiselerin sosyal medyanın etkisiyle helalinden kazançtan başka düşüncesi olmayan pazarcılara da olumsuz yansıdığına işaret eden Güven, "müşteri her zaman haklıdır" prensibiyle hizmet ettiklerini söyledi. Aynı durumdan şikayet eden pazarın tek kadın esnafı Şahsenem Gelir ise, "Sosyal medyadaki yayınlarla insanımızı pazardan soğuttular. Biz tüm müşterilerimizi içtenlikle, güler yüzle pazarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.