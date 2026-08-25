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Amasya'da 2 yıl geçerli mesai başladı: Köylülerin ellerinde büyüyor

25.08.2026 - 09:04Güncellenme Tarihi:

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde geleneksel 'çanak tarhana' mesaisi başladı. Alpaslanlılar çanak şekli vererek kuruttukları köylerine özgü tarhanaya coğrafi işaret alınmasını talep ediyor.

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1Amasya'da 2 yıl geçerli mesai başladı: Köylülerin ellerinde büyüyor

Kışlık hazırlık için köyde tarhana yapımında komşular birbirlerine yardım ederek imece geleneğini yaşatıyor. Kazanlarda yoğurt bir süre pişiriliyor. Ardından tuz, hamur, yarma ve tereyağı ilave edilerek hazırlanan tarhana bulamacı dinlenmeye bırakılıyor. Hazırlanan sıcak bulamaç ellerde çanak gibi şekillendirilerek kurutuluyor. Çanak tarhana, uygun şartlarda 2 yıl kadar saklanabiliyor.

2Amasya'da 2 yıl geçerli mesai başladı: Köylülerin ellerinde büyüyor

Komşularıyla birlikte tarhanayı şekillendiren Şöhret Gözaydın, "Köyümüzde tarhana mesaisi başladı. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Meliha Akça da, tarhanaya çanak şekli vermenin köylerine özgü olduğunu söyledi.

3Amasya'da 2 yıl geçerli mesai başladı: Köylülerin ellerinde büyüyor

Çanak tarhananın geleneksel bir lezzet olduğunu vurgulayan Ziya Celep ise, "Tarhana çorbasını içtiğinizi damarlarınıza kadar hissedersiniz. Kurusu 2 yıl kadar saklanabilir. Çanak tarhanamıza coğrafi işaret alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

4Amasya'da 2 yıl geçerli mesai başladı: Köylülerin ellerinde büyüyor