Aman dikkat! Kayseri'deki o yol kapatıldı: Mağdur olmayın

Kayseri’nin hem merkez hem de ilçelerinde yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçelerde özellikle doğal gaz altyapı ve su hattı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı yollar bir süreliğine kapatılıyor. Kapanan yollardan birisi de Sarız ilçesinde oldu.