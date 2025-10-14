Aman dikkat! Kayseri'deki o yol kapatıldı: Mağdur olmayın

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.10.2025 - 07:56

Kayseri'de o yolu kullanacaklar dikkat. Doğal gaz altyapı ve su hattı yenileme çalışmaları sebebiyle kapatıldı.

Kayseri’nin hem merkez hem de ilçelerinde yol çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçelerde özellikle doğal gaz altyapı ve su hattı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı yollar bir süreliğine kapatılıyor. Kapanan yollardan birisi de Sarız ilçesinde oldu.

İlçeye bağlı Bahçeli Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 17. Sokak ile Atatürk Caddesi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Sürücülerin mağdur olmaması adına belediyeden bir açıklama yapılarak alternatif yollar kullanılması istenildi.

Sarız Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Doğal gaz altyapı ve su hattı yenileme çalışmaları nedeniyle; Bahçeli Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 17. Sokak ve Atatürk Caddesi geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin trafik yönlendirmelerine uymaları ve alternatif yolları kullanmaları rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi.