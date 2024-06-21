Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek! Altın almanın tam zamanı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik artan beklentilere rağmen karışık bir seyir izlemekte.



Bu ortamda altın fiyatları ise yükselişe geçti. Altın, son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak güne güçlü bir başlangıç yaptı.