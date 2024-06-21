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Gündem Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek! Altın almanın tam zamanı
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Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek! Altın almanın tam zamanı

Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz indirim ihtimali altın yatırımcısını harekete geçirdi. Avrupa'daki siyasi iktidarsilik olaylarının altın tarafında olumlu etkiler yarattığını belirten altın uzmanları, yeni tahminlerde bulundu. Altında yıl sonu tahminlerinin devam ettiğini belirten uzmanlar kuyumcuların önünde adeta bir kuyruk oluşacağını söyledi.

• 21 Haziran 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
• 21 Haziran 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
1 Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek Altın almanın tam zamanı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik artan beklentilere rağmen karışık bir seyir izlemekte.

Bu ortamda altın fiyatları ise yükselişe geçti. Altın, son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak güne güçlü bir başlangıç yaptı.

2 ALTINDA DİRENÇ KIRILDI, ÇOK YAKINDA ZİRVEYE TIRMANACAK

ALTINDA DİRENÇ KIRILDI, ÇOK YAKINDA ZİRVEYE TIRMANACAK

Ons altın 2363 dolar seviyesinde. Altında beklentilerin 2280 dolar seviyesinde öngördüklerini belirten uzmanlar, 2293 dolar seviyesine kadar gerileyerek tekrar buradan yükseliş gerçekleştirdiğini aktardı. Altın 2363 dolar seviyesi ile 2340 direncini kırdı ve ons altında toparlanma devam edecek.

3 Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek Altın almanın tam zamanı

Altın fiyatlarında yaşanana artış devam ederken Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın biriktirenlere iyi haberi verdi. Mynet'te yer alan habere göre, Memiş, "Gram altın TL fiyatı bayramdan önce 2420 lira seviyesine kadar gerilemişti. Alın bu fırsatları bulamazsınız demiştim. Serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı 2514 lira seviyesinde. Bayram öncesi ve bayram sonrasına baktığımızda gram altının değeri 100 lira arttı. Bayramdan önce uyarıları dikkate alan altın pozisyonunu kapatanlar iyi bir hareket yaptı." açıklamalarında bulundu.

4 Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek Altın almanın tam zamanı

Temmuz ayı itibariyle 2600 ve 2700 lira yıl sonunda 3000 ve 3500 lira beklentilerinin devam ettiğini belirten Memiş altın alacaklara yeni önerilerde de bulundu.

5 KUYUMCULARDA KUYRUK OLACAK

"KUYUMCULARDA KUYRUK OLACAK"

Bayram öncesinde altın alım fırsatlarına dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, temmuz ayında gram altının ulaşabileceği seviyeyi belirtti ve "Kuyumcularda uzun kuyruklar olacak" öngörüsünde bulundu.

6 Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek Altın almanın tam zamanı

"Geç kaldın mı hayır yine de alabilirsin. Altın ne zamanki 2700 lira seviyesini kıracak kuyumcularda kuyruk oluşacak. Ne zamanki 3 bin lira seviyesini görecek kuyumcularda kuyruk oluşmaya devam edecek. Toplumun maalesef finansal okuryazarlığı böyle."

7 ALTINDA YÜKSELİŞİN SEBEBİ BELLİ OLDU

ALTINDA YÜKSELİŞİN SEBEBİ BELLİ OLDU

ABD Merkez Bankası Fed, faiz indirimine ilişkin net bir tarih açıklamazken son açıklanan verilerin olumsuz gelmesi faiz indirimi ihtimalini artırdı. Ayrıca Avrupa'daki siyasi istikrarsızlıklar ve seçim dönemine girilmiş olması da altına olan talebi artırıyor.

8 KAPALIÇARŞIDA ALTIN NE KADAR

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki yükseliş rekor seviyelere yaklaştı. 19 Nisan 2024 tarihinde 2552 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşan gram altın bugün 2503 liraya kadar yükseldi.

9 Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek Altın almanın tam zamanı

Gram altın güne 2489 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2482 lira, en yüksek de 2503 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2495 liradan alıcı buluyor.

10 Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek Altın almanın tam zamanı

Ons altın fiyatları da güçleniyor. Ons altın güne 2360 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2355 lira, en yüksek de 2368 lira seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2363 dolardan işlem görüyor.

11 Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek Altın almanın tam zamanı

Kapalıçarşı'da gram altın 2508 liradan alınırken 2515 liradan satılıyor.