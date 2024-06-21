Altında yükselişin nedeni belli oldu: Direnç kırıldı, yeni zirveleri görecek! Altın almanın tam zamanı
Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz indirim ihtimali altın yatırımcısını harekete geçirdi. Avrupa'daki siyasi iktidarsilik olaylarının altın tarafında olumlu etkiler yarattığını belirten altın uzmanları, yeni tahminlerde bulundu. Altında yıl sonu tahminlerinin devam ettiğini belirten uzmanlar kuyumcuların önünde adeta bir kuyruk oluşacağını söyledi.
• 21 Haziran 2024 - 14:28 • Son Güncelleme:
• 21 Haziran 2024 - 14:28 • Son Güncelleme: